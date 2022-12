Santé : avec la progression du Covid-19 et de la grippe, le retour des gestes barrières ?

La France est touchée par des épidémies de bronchiolite, de grippe et de Covid-19. Tous les Français ne sont pourtant pas prêts à adopter de nouveau les gestes barrières.

Alors que l'hiver n'a pas commencé, la France affronte déjà trois épidémies : bronchiolite, grippe et Covid-19. La grippe arrive bien plus tôt qu'en 2021, avec un niveau très élevé en Bretagne et en Normandie. Malgré ces alertes, les Français ne sont pas tous prêts à respecter à nouveau les gestes barrières. "Personnellement, je ne me sens pas concerné, et je préfère vivre sans y penser", assume un homme. "Si je suis le seul à le faire, ça ne sert à rien, il faut que ce soit général, collectif", prévient un autre.

Les services hospitaliers s'inquiètent



"Ce n'est pas facile parce qu'on a perdu l'habitude, aussi", reconnaît une passante. Le Covid-19 repart également à la hausse dans toutes les régions, avec plus de 50 600 cas positifs par jour. Le virus a progressé de près de 40 % la semaine dernière. Pour l'heure, les Français ne se précipitent pas pour se faire vacciner. Seuls 21 % des plus de 80 ans sont à jour de leur rappel, et 37 % des 60-79 ans. Les services hospitaliers, déjà surchargés, s'inquiètent.