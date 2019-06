Santé : 12 régions françaises touchées par la varicelle

Ces boutons font souvent vivre un enfer aux plus petits. Ces éruptions cutanées touchent la plupart du temps les enfants de moins de cinq ans. Les petits boutons sont rouges et démangent terriblement. L'épidémie de varicelle s'étend désormais à la moitié du pays, 12 régions sont affectées. Dans les Pays de la Loire, 137 cas ont été détectés pour 100 000 habitants. En Ile-de-France, dans le Grand Est et les Hauts-de-France, on compte 56 malades pour 100 000 habitants.

Une maladie très contagieuse

La varicelle est une maladie bénigne et très contagieuse. Elle touche environ 32 000 adultes chaque année et fait en moyenne 20 victimes. Mais la maladie peut être dangereuse. Les femmes enceintes et les personnes fragiles doivent être particulièrement vigilantes. Les autorités recommandent la vaccination aux adultes n'ayant pas eu la varicelle petits.

