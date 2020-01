Rétrospective : les bonnes nouvelles de l'année 2019

2019 a eu son lot de bonnes nouvelles. En France notamment, le gouvernement a interdit la pêche électrique dans les eaux du pays. Une technique, qui, en plus de causer des déformations et des brûlures aux poissons, déstabilise aussi tout l'écosystème marin environnant. L'office national des forêts a également proscrit l'usage des herbicides et des insecticides dans les forêts publiques : leurs usages avaient des effets néfastes sur la biodiversité.

Les baleines à bosse passées de 450 à 25 000 en près de 70 ans

À l'heure où certaines espèces sont en voie d'extinction, d'autres réapparaissent : c'est le cas des baleines à bosse vivant dans le sud de l'Atlantique. Elles sont passées de 450 en 1950 à 25 000 aujourd'hui. L'interdiction de leur chasse à des fins commerciales y est pour beaucoup. 2019, c'était aussi une bonne année pour les sciences. Des scientifiques américains ont développé un test sanguin pour dépister la maladie d'Alzheimer 20 ans avant qu'elle ne se déclenche. Cette avancée permettrait de mieux prévenir la maladie chez les patients.