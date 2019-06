Rappel d’huîtres contaminées aux salmonelles

Des huîtres de Bouzigues commercialisées dans les magasins Carrefour font l’objet d’un rappel de produit. Elles pourraient être contaminées aux salmonelles, des bactéries à l’origine d’intoxications alimentaires.

Sale temps pour les coquillages. Après les moules contaminées aux toxines, c’est au tour des huîtres de faire l’objet d’un rappel de produits publié par Carrefour le 11 juin 2019. Plusieurs lots d’huîtres de Bouzigues vendues dans les enseignes de ce groupe sont en effet contaminées aux salmonelles, des bactéries pouvant engendrer une toxi-infection alimentaire sévère : la salmonellose.

Trois types de bourriches concernées

Ce rappel de produits concerne des huîtres de Bouzigues n°2 et n°3, commercialisées sous les marques Sanchez et Filière qualité Carrefour. Trois types de produits sont ainsi susceptibles d’être contaminés :

Bourriches de 18 huîtres de Bouzigues Bio n°2, marque Sanchez . Code-barres 3 417 990 701 829, dates de conditionnement du 05/06/19 au 07/06/19. Lots numéros 14 400 010 011 ; 14 400 010 072 ; 14 401 010 018.

. Code-barres 3 417 990 701 829, dates de conditionnement du 05/06/19 au 07/06/19. Lots numéros 14 400 010 011 ; 14 400 010 072 ; 14 401 010 018. Bourriches de 12 huîtres Bouzigues n°3, marque Filière Qualité Carrefour. Code-barres 3 276 550 338 284, dates de conditionnement 06/06/19 (lots 14 400 010 055 et 14 400 010 061) et 07/06/19 (lots 14 401 010 009 et 14 401 010 016).

Code-barres 3 276 550 338 284, dates de conditionnement 06/06/19 (lots 14 400 010 055 et 14 400 010 061) et 07/06/19 (lots 14 401 010 009 et 14 401 010 016). Bourriches de 24 huîtres Bouzigues n°3, marque Filière Qualité Carrefour. Code-barres 3 417 990 000 236, dates de conditionnement 06/06/19 (lots 14 400 010 048 ; 14 401 010 002 ; 14 401 010 003 ; 14 401 010 004 et 14 401 010 005) et 07/06/19 (lots 14 401 010 014 et 14 401 010 024).

Toutes ces bourriches portent l’estampille sanitaire FR 34.143.007 CE.

Ces produits, désormais retirés de la vente, ont pu être commercialisés avant la mesure de retrait. Le groupe Carrefour recommande donc aux personnes qui détiendraient ces lots de "ne pas les consommer" et de les rapporter au lieu de vente pour obtenir remboursement.

Diarrhées, nausées, maux de ventre

Quels sont les risques pour les consommateurs ? Les toxi-infections alimentaires causées par des salmonelles entraînent des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, vomissements, douleurs abdominales) qui peuvent s’accompagner de fièvre. Ces symptômes surviennent généralement dans les 48 heures qui suivent la consommation d’aliments contaminés. Une vigilance particulière doit être accordée aux jeunes enfants, aux personnes immunodéprimées et aux personnes âgées, chez qui les symptômes peuvent s’avérer plus sévères.

Si vous avez consommé ces produits et que vous présentez des symptômes, consultez votre médecin traitant en lui signalant cette consommation.