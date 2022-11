Qu'est-ce que le sang rare, au cœur de la nouvelle campagne de collecte de l'Etablissement Français du Sang ?

À moins d'être un spécialiste de la question, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de ces groupes sanguins : le petit K négatif, le Vel négatif ou Bombay. "Un sang rare, c'est un sang qui est retrouvé chez moins de quatre personnes sur 1 000, autrement dit moins un sujet sur 250", explique Thierry Peyrard, directeur du centre de référence sur les groupes sanguins rares. "Quand on doit transfuser quelqu'un qui présente un groupe sanguin rare, poursuit le médecin, le défi est de trouver du sang compatible. Et on ne peut pas le trouver en claquant des doigts ! D'où l'intérêt de faire des campagnes de mobilisation." L'Établissement Français du Sang (EFS) mène une campagne de collecte de sangs rares du 14 au 20 novembre.

En France, 700 000 personnes possèdent un groupe sanguin rare. Les sangs rares sont retrouvés le plus souvent chez des personnes d'origine africaine, caribéenne ou indienne. Dani et Fatoumata font partie de cette cible, ils sont venus donner leur sang dans une unité mobile de l'EFS à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : "Cela rend spéciales les personnes qui ont du sang rare !" sourit Dani. Ils savent qu'ils ont ce petit truc en plus. Mais on fait, à notre petite échelle, avec notre groupe sanguin et on essaye de donner le maximum." "Je veux plus donner mon sang pour aider les personnes qui en ont besoin", ajoute Fatoumata.

Du sang rare exporté dans le monde entier

Leurs pochettes de sang vont être analysées et s'il s'agit de sang rare, elles seront envoyées à la Banque Nationale de sang rare, en région parisienne, la plus grosse banque de ce type de sang au monde, 8 000 poches sont conservées sur place, congelées à moins 80 degrés, et prêtes à partir dès qu'un malade en a besoin.

"Il faut qu'à toute heure du jour ou de la nuit on puisse transporter des produits sanguins de manière sûre, rapide et efficace, tout en respectant la chaîne du froid. Parfois nous exportons même du sang rare en Europe et même au-delà." Thierry Peyrard, directeur du centre en immuno-hématologie et sang rare à franceinfo

Ces pochettes de sang rare sont données par exemple à des patients atteints de drépanocytose, une maladie génétique qui touche principalement des personnes d'origine africaine ou indienne. Les patients ont besoin de transfusions régulières, et sont très souvent eux aussi porteurs de sang rare.