Même avec une protection solaire efficace, l'été, après quelques jours d'exposition, la peau devient plus foncée. Mais au fait, pourquoi bronze-t-on ?

Le bronzage est un mécanisme naturel de protection. Car l'exposition de la peau au soleil est une agression. Pour se protéger des rayons nocifs du soleil, le système de défense de la peau active des cellules spécialisées : les mélanocytes et les kératinocytes.

Comment agissent-elles ?

Une fois que la peau est exposée aux ultraviolets, les mélanocytes (cellules situées dans l'épiderme), produisent de la mélanine. Ce pigment a comme propriété d'absorber les rayons du soleil. La mélanine rend la peau plus brune, plus épaisse et ainsi plus résistante aux ultraviolets. Ensuite, les grains de mélanine vont migrer dans les kératinocytes et se placer au-dessus de leur noyau pour protéger l'ADN et empêcher les mutations génétiques dues aux rayons du soleil. C'est ainsi que l'on bronze.

À chacun son capital solaire

Face au soleil, nous ne sommes pas tous égaux. À la naissance, nous disposons tous d'un capital solaire, c'est-à-dire d'un temps d'exposition maximal auquel nous avons droit pour toute notre vie. 60% à 80% de notre capital solaire est consommé avant l'âge de 18 ans. Un chiffre qui s'explique par la durée plus importante d'exposition des enfants au soleil, en comparaison aux adultes. À long terme, une exposition prolongée au soleil peut provoquer des mélanomes, le plus grave des cancers de la peau.

Pour prévenir le risque de cancer de la peau, protégez votre peau à l'aide de crème solaire avec un indice supérieur à 20. Évitez également de vous exposer pendant les heures de la journée où le soleil est le plus haut, entre 12 h et 17 h.