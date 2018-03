Pour lutter contre l'obésité, jouez au foot !

Au Mexique, les personnes obèses sont encouragées à perdre leur surcharge pondérale… en jouant au football.

"Nous regardions un match des Rayados et j'ai commencé à critiquer un joueur nommé Edwin Cardona parce qu'il avait l'air un peu gros, puis une de mes filles m'a lancé : « Tu ne joues même pas ! »", raconte Raul Pequeño à l’AFP. Cet habitant de Monterrey, au nord du Mexique, pesait alors 157 kilos. Comme de nombreuses personnes dans son pays, où 32,8% des adultes sont obèses, selon les Nations unies. Pour se reprendre en main et aider ceux dans sa situation, Raul a donc décidé de créer son propre tournoi de football, le "Futbol de Peso", ou "football de poids". Le principe est simple : "Vous pouvez remporter tous les matches que vous voulez, si vous ne vous dépensez pas suffisamment, un autre peut gagner", explique Raul.

Perdre des kilos pour gagner le tournoi

En un an, le "Futbol de Peso" a rencontré un succès fulgurant. Aujourd’hui, la ville de Monterrey organise un tournoi toutes les semaines. Raul, qui joue de manière assidue, a déjà perdu 14 kilos. "Nous avons conçu un modèle dans lequel les gens viennent jouer, mais ils sont aussi soutenus par un nutritionniste afin de perdre du poids", explique-t-il. Dans la semaine qui précède le match, les joueurs suivent un régime prescrit par un professionnel. Ils sont pesés avant et après avoir joué, et l’équipe qui perd le plus de kilos gagne trois points.

Depuis qu’il s’est mis au Futbol de Peso, Jesus Vargas, 36 ans, a perdu 20 kilos. "C'est très bien pour recommencer à frapper le ballon, pour jouer, reprendre le rythme, et petit à petit, cela vous aide beaucoup à perdre du poids", explique-t-il à l’AFP. Le Futbol de Peso a déjà séduit près de 150 personnes, qui participent régulièrement aux tournois. Il devrait d’ailleurs s’importer dans d’autres villes mexicaines dans les mois à venir. En attendant, les organisateurs ont lancé un tournoi féminin, et prévoient aussi d’en organiser un pour les enfants.