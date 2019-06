Plus d'un million de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles sont diagnostiqués chaque jour dans le monde

Les quatre IST les plus répertoriées sont la chlamydiose, la gonorrhée (ou "chaude-pisse"), la syphilis et la trichomonase.

L'Organisation mondiale de la santé rappelle l'importance de sortir couvert. L'OMS a révélé, jeudi 6 juin, qu'il y avait chaque jour plus d'un million de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles (IST) dans le monde. L'organisation recommande notamment l'usage du préservatif pour stopper leur propagation.

Dans son nouveau rapport, l'OMS répertorie les quatre infections les plus répandues parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans : la chlamydiose, la gonorrhée (appelée familièrement "chaude-pisse"), la syphilis et la trichomonase. Ces quatre IST font chaque année plus de 376 millions de nouveaux cas dans le monde, indique l'agence spécialisée de l'ONU, sur la base des dernières statistiques rassemblées en 2016. Et ce chiffre n'a pas baissé par rapport à la précédente étude de 2012.

"Un signal d'alarme"

"Nous constatons une absence inquiétante de progrès dans la lutte pour stopper la propagation des infections sexuellement transmissibles dans le monde", a déclaré le docteur Peter Salama, directeur général adjoint de l'OMS chargé des réponses d'urgence. "C'est un signal d'alarme en faveur d'un effort concerté pour permettre à tout le monde, partout, de pouvoir accéder aux services nécessaires pour prévenir et traiter ces maladies invalidantes."

Les statistiques de l'OMS montrent qu'en 2016, il y a eu 127 millions de nouveaux cas de chlamydiose, 87 millions de cas de gonorrhée, 6,3 millions de cas de syphilis et 156 millions de cas de trichomonase. Ces IST se transmettent lors de rapports sexuels non protégés, mais certaines peuvent aussi être contractées lors d'une grossesse ou d'un accouchement. La syphilis peut également se transmettre au contact de sang contaminé.