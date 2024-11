Pesticides : ces agriculteurs malades de leur travail

Le CHU d'Amiens (Somme) abrite un service unique en France. Chaque jour, le Dr Sylvain Chamot reçoit des agriculteurs, des jardiniers, ou encore des fleuristes rendus malades par l'exposition aux produits phytosanitaires. Reportage sur ces consultations délicates.

"L'objectif de la consultation est de voir si l'on peut faire un lien entre votre activité professionnelle et la maladie", précise le Dr Sylvain Chamot du CHU d'Amiens (Somme) à deux de ses patients. Un agriculteur souffre d'une leucémie. Le Dr Chamot le questionne pendant une heure et demie sur ses pratiques agricoles, liste les produits utilisés et évalue le degré d'exposition des professionnels aux pesticides. Ses questions ébranlent parfois les patients.

La culpabilité de certains patients

Comme une agricultrice à qui l'on a diagnostiqué un cancer : "C'est compliqué de se dire qu'on a quelque chose qui peut se déclarer d'un seul coup et que l'on a peut-être provoqué par des produits que l'on a manipulés alors qu'il n'aurait pas fallu", confie-t-elle, très émue. Le lien entre sa maladie et l'utilisation de pesticides est avéré, mais son dossier doit encore être examiné par le Fonds des victimes de pesticides, qui décide si oui ou non, le malade peut être indemnisé et à quelle hauteur.

Le Dr Sylvain Chamot fait une cinquantaine de consultations d'agriculteurs par an. Il se penche également sur les cas d'expositions prénatales aux pesticides. Il n'a reçu jusqu'ici que sept patientes, mais il soupçonne que les cas sont bien plus nombreux.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.

