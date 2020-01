Médicaments contre le rhume : mieux informer sur certains risques

Antitoux, gélules et anesthésiants... Les médicaments antirhume sont nombreux, disponibles sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Mais certains peuvent être dangereux, comme le rappelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans une note publiée jeudi 30 janvier. Onze produits sont ciblés. Ils pourraient comporter des risques pour la santé, comme un accident vasculaire cérébral (AVC), des troubles cardiaques ou encore des réactions cutanées graves. Des effets secondaires loin d'être connus de tous les Français.

Un peu de patience et des gestes simples suffisent pour contrer le rhume

Dans une officine parisienne, la pharmacienne rappelle régulièrement les risques liés à la prise de ces médicaments. Elle est encore plus vigilante avec les personnes fragiles. Pour combattre le virus, les autorités rappellent que des gestes simples sufffisent : humidifier l'intérieur de son lit, boire suffisamment, dormir la tête surélevée, maintenir une atmosphère fraîche et aérer les pièces. Sans médicament et avec de la patience, le rhume guérit spontanément en sept à dix jours.

Le JT

Les autres sujets du JT