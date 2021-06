Maladies chroniques : les pharmaciens peuvent renouveler les ordonnances à la place du médecin

Les patients qui suivent un traitement pour une maladie chronique n'auront plus à passer par la case médecin pour se faire prescrire leurs médicaments, à condition d'avoir déclaré un pharmacien correspondant.

L'asthme, l'hypertension ou encore le diabète sont des maladies chroniques qui nécessitent un traitement sur la durée. Un passage chez le médecin était obligatoire pour renouveler son traitement. Mais désormais, le renouvellement est possible directement en pharmacie. Ce dispositif est encadré : il faudra déclarer un pharmacien correspondant, qui travaille en accord avec le médecin traitant.

Une simplification qui a ses limites

Les pharmaciens pourront prescrire de nouveau les médicaments nécessaires, mais aussi ajuster la posologie. "On surveille et on connait nos clients, ce sont des personnes qui viennent chez nous très régulièrement. Pour cette frange de population, ça peut être de la simplification", explique Dan Elfrassy, pharmacien. Mais pour la fédération des médecins de France, ces nouvelles mesures sont dangereuses pour les patients, car ces actes ne sont pas anodins. Ce dispositif va se mettre en place progressivement dans certaines pharmacies.