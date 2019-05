Plébiscitée par des stars comme Meghan Markle pendant sa grossesse, l'acupuncture a commencé a franchir les portes des hôpitaux en France. Il existe aujourd’hui des formations reconnues et dispensées dans les facultés de médecine.

Cette pratique chinoise ancestrale est de plus en plus sollicitée comme médecine douce ou complémentaire, mais son efficacité a-t-elle été prouvée scientifiquement ? Et pour quelles maladies est-elle préconisée ?

Nous avons demandé à Caroline Barry, chercheuse et méthodologiste à l’Inserm, de nous éclairer sur ces questions.

Écoutez et abonnez-vous au podcast