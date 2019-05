Les cas de tuberculose ont augmenté de 10% en deux ans en Ile-de-France

Dans le détail, 1 758 cas de tuberculose confirmés ou probables ont été déclarés en Ile-de-France en 2015, 1 809 en 2016 et 1 927 en 2017.

C'est la région française la plus touchée par cette maladie. La tuberculose, infection touchant le plus souvent les poumons, est de nouveau en augmentation en Ile-de-France, avec une hausse de près de 10% du nombre de cas signalés entre 2015 et 2017, selon des chiffres publiés mardi 7 mai par Santé publique France. Dans le détail, 1 758 cas de tuberculose confirmés ou probables ont été déclarés en Ile-de-France en 2015, 1 809 en 2016 et 1 927 en 2017.

"Les personnes nées à l'étranger" touchées

"Les populations concernées par cette augmentation sont celles souffrant le plus de précarité et de promiscuité, notamment les personnes nées à l'étranger, en hébergement collectif ou sans domicile fixe et celles arrivées récemment en France", indique l'organisme public dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). "Ces observations incitent à poursuivre et renforcer l'adaptation du dépistage de ces populations à risque", jugent les auteurs.