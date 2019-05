Insecte : les moustiques tigres progressent sur tout le territoire français

Le moustique tigre est un moustique envahissant et nuisible. Yvonne Calsou, qui vit à Toulouse (Haute-Garonne), en a été la victime il y a quelques mois. "On ne pouvait plus aller dans le jardin sans se faire piquer. Je ne pouvais plus étendre mon linge, je ne pouvais plus jardiner", témoigne-t-elle. Reconnaissable à ses bandes blanches, l'insecte est originaire d'Asie. Arrivé dans le sud de la France en 2004, il est progressivement remonté dans le nord jusqu'à atteindre l'Île-de-France l'an dernier.

"Ils aiment le sang humain"

Désormais, 37 millions d'habitants sont potentiellement en contact avec l'insecte. Une progression minutieusement suivie par les chercheurs de l'institut Pasteur. "Il n'y a que les femelles qui piquent. Si je mets ma main (dans la boîte), elle me pique. Ces moustiques aiment le sang humain", explique Anna-Bella Failloux professeure en entomologie.

