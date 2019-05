La peau de son crâne a un aspect matelassé… il souffre en fait d’acromégalie

Un trentenaire italien s’est présenté à la clinique pour faire examiner son cuir chevelu, épais et strié. Sa situation était en fait due à une hypersécrétion de l’hormone de croissance.

Il suait de manière excessive, souffrait de maux de tête et ressentait des douleurs articulaires depuis quatre ans. Un Italien de 37 ans, inquiet de la situation et réalisant que des plis de peau de plus en plus visibles apparaissaient sur son crâne, s’est présenté à la clinique d’endocrinologie de Padoue pour demander un avis médical. Les photos fournies par la clinique et publiées par le New England Journal of Medicine le 2 mai montrent un crâne à l’aspect rayé, strié, presque matelassé.

Les médecins lui ont diagnostiqué une acromégalie

Le patient avait par ailleurs des pieds et des mains anormalement grands, ainsi qu’une mâchoire inférieure proéminente. Après plusieurs examens, les médecins lui ont diagnostiqué une acromégalie. Cette maladie rare est due à une augmentation de la sécrétion de l’hormone de croissance. Résultat : le squelette, notamment les os des pieds, des mains et du visage, s'épaissit, tout comme le foie, la thyroïde ou le cœur.

Une IRM a en effet révélé la présence d’une tumeur non bénigne de la taille d'un haricot dans son hypophyse, la zone du cerveau qui contrôle les sécrétions hormonales. Les imperfections sur la peau de son crâne étaient pour leur part dues à une maladie appelée cutis verticis gyrata, qui entraîne l’épaississement du cuir chevelu. Les médecins pensent que cette pathologie a probablement été causée par l’acromégalie du patient.

La tumeur retirée, l’homme a été mis sous traitement hormonal, et des injections ont été faites dans les tissus mous de son cuir chevelu pour lui redonner une apparence normale. Mais l’opération n’a malheureusement donné que peu de résultats. L’acromégalie est une maladie rare qui touche environ 6.000 personnes en France et survient généralement autour de 40 ans.