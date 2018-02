La France est le dixième pays d’Europe au taux de suicide le plus élevé

Ce lundi 5 février a lieu la journée nationale de prévention du suicide. En France, près de 10 000 personnes se donnent la mort tous les ans.

14,9 pour 100 000 habitants : c’est le taux de suicide en France en 2014, d’après un rapport de l’Observatoire national du suicide (ONS), publié lundi 5 février. C’est aussi l’un des taux les plus importants dans toute l’Europe, devant les pays de l’Est. Malgré tout, entre 2003 et 2014, l’ONS a enregistré une baisse du nombre de suicides de 26 points. Une bonne nouvelle – la diminution est "tendancielle" depuis 1985 – mais qui ne doit pas nous faire baisser la garde, selon l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide (UNPS). Aussi la journée nationale de prévention du suicide se focalise-t-elle cette année sur le lien, la communication et la prise en charge.

La solitude reste un important facteur de suicide

"Relier, c’est favoriser les liens entre celles et ceux qui ont perdu un être cher, ou ont été suicidaires. C’est aussi les mettre en contact avec les soutiens associatifs, institutionnels, professionnels", explique l’UNPS dans un communiqué. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en effet, l’isolement social est un important facteur de suicide. Une donnée corroborée par le standard téléphonique SOS Amitié, qui indique que la solitude figure parmi les motifs d’appels reçus les plus récurrents. D’où l’importance, pour l’UNPS, de créer et d’entretenir du lien avec les personnes à risque.

Autre priorité de cette journée 2018 : la communication. En effet, encourager les personnes en détresse psychologique à évoquer la question du suicide est un élément de prévention essentiel. "Contrairement à ce qu’on pense, ce n’est pas le fait de parler du suicide qui va augmenter le risque. Au contraire, le fait d’en parler va libérer des choses et permettre de consulter plus facilement un psychologue ou un psychiatre", explique le psychiatre Guillaume Fond.

Etre attentif aux personnes à risque

Enfin, cette journée nationale de prévention du suicide se focalise sur la prise en charge des personnes aux idées suicidaires. L’UNPS encourage à être attentif aux individus à risque, et enjoint "les décideurs politiques", "les personnels du secteur sanitaire et du champ social" et "les collectivités" à hisser la prévention du suicide au rang de priorité. Selon l’OMS, cela doit passer par le développement d’une "culture des facteurs de protection", soit la mise en place d’actions de développement des compétences dès la petite enfance, comme l’affirmation de soi, la résolution des conflits ou le renforcement du lien social.