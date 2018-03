L'OMS estime que la "Maladie X" pourrait être le prochain danger mondial

L'Organisation mondiale de la santé établit chaque année une liste des maladies qui pourraient causer un danger international, afin d'accélérer la recherche sur ces dernières.

C'est une mystérieuse maladie qui inquiète certaines des grandes têtes pensantes du monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenu, comme chaque année, une réunion de scientifiques expérimentés, raconte le Telegraph (en anglais) le 10 mars. Le but : tenir "la liste des maladies qui pourraient potentiellement causer un danger international", explique Slate, et accélérer la recherche et le développement pour les soigner.

Être "prêts pour traiter toutes sortes de maladies"

Les virus Ebola ou Zika figurent dans cette liste, ainsi que, depuis cette année, la "Maladie X". Il s'agit, en fait, d'une maladie qui n'existe pas encore, une épidémie virtuelle qui permet à l'OMS de se préparer au pire.

"Ça peut paraître étrange d'ajouter un 'X', mais nous voulons être sûrs d'être prêts, d'avoir des vaccins et des diagnostic qui pourront s'adapter. Nous voulons développer des systèmes prêts à l'emploi qui pourront traiter toutes sortes de maladies", explique au Telegraph John-Arne Rottingen, directeur du Conseil norvégien pour la recherche et conseiller scientifique à l'OMS.