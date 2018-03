L\'interstitium, un nouvel organe du corps humain ?

Les médecins vont-ils devoir retravailler leur cours d'anatomie ? Nous savons que le fonctionnement du corps humain est possible grâce à différents systèmes : respiratoire, circulatoire ou encore nerveux. Chacun de ces systèmes est composé de plusieurs organes. Un mot qui vient du latin "organum" qui signifie instrument et qui en médecine désigne un ensemble de tissus qui ont pour but de réaliser une fonction physiologique. Par exemple, le poumon permet de respirer, l'estomac de digérer.

Notre organisme compte 79 organes. Mais selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, il faudrait ajouter à la liste l’interstitium : un ensemble de tissus qui transporte un liquide riche en protéines. Présent le long du système digestif, des poumons, des voies urinaires, autour des vaisseaux sanguins et des muscles, il serait l’un des plus grands organes du corps humain. Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre la propagation de certaines maladies, comme le cancer. Une découverte qui doit être confirmée par la communauté scientifique.