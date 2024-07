L'épidémie de coqueluche se poursuit en France et a causé la mort de 20 enfants depuis janvier

La coqueluche continue de circuler activement en France, a mis en garde Santé publique France, dans son bilan du mardi 30 juillet. "Si certains indicateurs semblent être à la baisse", avec notamment une accalmie des passages aux urgences, "l'interprétation doit être prudente car les données du mois de juillet ne sont pas encore consolidées", précise l'agence.

La coqueluche, maladie bactérienne hautement contagieuse, est souvent bénigne, mais peut entraîner des complications graves, respiratoires et neurologiques, parfois mortelles chez les bébés. Depuis le début de l'année, 20 enfants sont morts à cause de la coqueluche, selon ce dernier bilan. Fin juin, ce bilan s'établissait à 14 décès. L'agence a par ailleurs comptabilisé huit morts d'adultes, en partie liés à la coqueluche. Pour ces personnes, toutes âgées de plus de 50 ans, la maladie n'est pas considérée comme la cause première du décès.

La France, de même que de nombreux autres pays, connaît depuis plusieurs mois une résurgence de la coqueluche, dans un contexte marqué par la reprise de nombreuses autres maladies infectieuses comme la rougeole. Les médecins regrettent que la vaccination contre la coqueluche ne soit pas encore assez systématique chez les nourrissons (pour lesquels elle est obligatoire). D'autant que le vaccin est recommandé depuis quelques années dès la grossesse, afin d'immuniser immédiatement le nouveau-né.