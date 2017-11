INFO FRANCEINFO : Depuis le début de leur commercialisation, 240 000 autotests du sida ont été vendus en pharmacie

Depuis leur commercialisation, en septembre 2016, plus de 240 000 autotests du sida ont été vendus en pharmacie, selon les chiffres dévoilés par franceinfo et publiés par la société AAZ qui le fabrique, mercredi 29 novembre. Ces tests permettent à une personne de savoir si elle est contaminée par le virus du sida et la réponse est connue en un quart d'heure.

En 2017, plus de 7 500 sont vendus en moyenne chaque mois, c'est 7% de plus que l'an dernier, selon la société AAZ qui fabrique l'autotest. Aujourd'hui près de 12 000 pharmacies françaises en proposent. Ces autotests peuvent être achetés sur place ou commandés par internet auprès des officines.

L'autotest est un premier recours au dépistage

Une étude réalisée auprès des acheteurs sur internet montre l'intérêt de ce dépistage dans un cadre privé, selon Fabien Larue le directeur de AAZ. "Pour 40% d'entre eux, l'autotest était un premier recours au dépistage du VIH. Et parmi ces personnes plus de la moitié d'entre elles déclarent qu'elles n'auraient pas été se faire dépister par un autre moyen si l'autotest n'avait pas été disponible sur ces sites de vente en ligne des pharmacies".

Ces autotests coûtent entre 20 et 25 euros, mais certaines mutuelles les prennent en charge partiellement ou totalement sur présentation d'une facture d'achat. Ils sont aussi distribués gratuitement par plusieurs associations.