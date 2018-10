Il avait huit kilos de métal dans son estomac !

Au Japon, un homme souffrant de troubles du comportement alimentaire s’est rendu à l’hôpital. Les médecins ont découvert qu’il "mangeait" des pièces de monnaie depuis 30 ans…

Dépressif, un Japonais de 51 ans s’est rendu à l’hôpital pour une fatigue chronique… Contre toute attente, après avoir tâté son abdomen et lui avoir fait passer une radiographie, les médecins ont découvert qu’il avait ingéré près de 2.000 pièces de monnaie ! Le patient souffrait en réalité de la maladie de pica, un trouble du comportement alimentaire "commun chez les malades psychiatriques", indiquent les médecins qui ont documenté ce cas dans la revue Acute Medicine & Surgery en avril 2018. L’article a été repéré par le Dr Marc Gozlan sur son blog Réalités Biomédicales.

Un trou de cinq millimètres de diamètre dans l’estomac

Généralement, les personnes souffrant de la maladie de Pica ingèrent de manière compulsive des objets non comestibles et potentiellement dangereux. Dans le cas de notre Japonais, les médecins ont constaté une perforation du tractus gastro-intestinal. Et pour cause : le quinquagénaire "mangeait" des pièces depuis 30 ans. Au total, 8 kilos de métal ont été retrouvés dans son intestin et dans son œsophage, a calculé le Dr Gozlan.

La découverte s’est faite en plusieurs étapes. Après les premiers examens, le patient a été transféré dans un autre établissement pour que les pièces soient retirées de son estomac. Les chirurgiens ont alors ouvert son ventre, et observé un trou de 5 millimètres de diamètre sur la face antérieure de son estomac. Les pièces ont été enlevées à la main, puis l’œsophage, où il restait quelques pièces, a lui aussi été vidé. Le quinquagénaire a vite été tiré d’affaire, mais il a dû passer un examen psychiatrique, au terme duquel on lui a diagnostiqué une schizophrénie. Il a finalement été interné dans un établissement spécialisé.

C’est la première fois qu’un cas de pica ayant entraîné une perforation gastrique est documenté. C’est également la première fois qu’on retrouve une quantité de pièces aussi importante dans l’estomac d’un patient. D’une manière générale d’ailleurs, il est très rare de voir des malades de pica ingérer des pièces de monnaie. La maladie de pica peut entraîner des complications graves, comme une obstruction intestinale, une perforation avec péritonite, une obstruction des voies respiratoires ou une intoxication aux métaux lourds.