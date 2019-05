Hypertension : comment prévenir et détecter la maladie ?

L'hypertension artérielle est une maladie chronique très répandue, mais malheureusement, il n'y a pas souvent de signes avant-coureurs pour alerter les personnes atteintes. "On estime que 1 malade sur 2 s'ignore", détaille la journaliste Florence Griffond sur le plateau du 13 Heures. Certains symptômes peuvent cependant alerter, "comme des maux de tête survenant plutôt le matin, une fatigabilité, une nervosité ou des insomnies", poursuit-elle.

Risque d'AVC

"Si l'hypertension n'est pas traitée, les parois des artères subissent en permanence une pression anormalement élevée qui les endommage. Le cœur doit fournir un travail plus soutenu et du coup il souffre lui aussi". L'hypertension peut être à l'origine d'AVC, d'infarctus ou endommager les reins. Pour éviter au maximum l'hypertension, "il faut une bonne hygiène de vie, en veillant à son poids, en pratiquant une activité physique régulière et très importante, il ne faut pas fumer, privilégier une alimentation riche en fruits et légumes (...), limiter le sel et l'alcool".

