Honduras: épidémie de dengue

Une alerte nationale est en cours au Honduras : la dengue, a fait au moins 44 morts depuis le début de l'année. Pour lutter contre le moustique responsable de l'épidémie, les autorités mènent des opérations de fumigations : une technique qui disperse un gaz et détruit les organismes nuisibles.

Maison, rue, hôpitaux tout doit être protégé, comme l'explique Walter Peralta, médecin hondurien : "Ça tue les moustiques. Ça les éloigne pour longtemps. Mais il faut aussi informer les habitants pour qu'ils se protègent, parce que le traitement doit être fait directement par la personne qui vit dans la maison."



La situation... pourrait s'empirer dans les 3 prochains mois à cause des fortes pluies qui s'annoncent. Pour cet habitant ce n'est pas une surprise : "L'épidémie ici à El Bosque a toujours existé, il y a toujours eu des morts."



Plus de 15 000 cas de dengue ont été recensés dans le pays.

Parmi eux, plus de 5 000 sont graves.