Hépatites : encore "trop de personnes" non diagnostiquées en France

"Environ 135 000 individus" sont atteints d'une hépatite B chronique et le même nombre de personnes d'une hépatite C chronique, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Malgré une activité de dépistage importante des hépatites B et C, "trop de personnes demeurent non testées et porteuses d'infections virales non diagnostiquées". C'est ce que pointe le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publié mardi 24 septembre.

0,3% de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans serait atteinte d'une hépatite B chronique et la même proportion d'une hépatite C chronique, selon de nouvelles estimations publiées à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, qui a lieu mercredi. Cela représente "environ 135 000 individus pour chacune de ces pathologies", dues à des virus qui s'attaquent au foie, précise l'équipe de chercheurs de Santé publique France.

"Renforcer nos actions de dépistage"

Ces chiffres sont en baisse par rapport aux évaluations précédentes (0,65% en 2004 et 0,42% en 2011 respectivement), mais les auteurs expliquent que "du fait des différences de méthodes utilisées, il convient d'être prudent dans la comparaison de ces estimations". Ils sont aussi probablement sous-estimés, car les méthodes utilisées (auto-dépistage sanguin à domicile et enquête téléphonique) rendaient difficile l'inclusion des populations marginalisées, usagers de drogues actifs et personnes sans domicile fixe, chez lesquelles la fréquence de ces maladies est plus élevée.

"Il nous faut renforcer nos actions de dépistage (...) parmi les populations les plus exposées" à l'hépatite C et "atteindre une couverture vaccinale de 95% pour lutter contre l'hépatite virale B", estime Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, qui signe l'éditorial de ce numéro du BEH.