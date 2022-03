Santé : la grippe fait un retour tardif dans l'Hexagone

La grippe semblait avoir disparu depuis l'apparition du Covid-19. Elle fait son grand retour au mois de mars, plus tard que les années précédentes.

Depuis plusieurs jours, Guy Cadoche, médecin généraliste voit les consultations pour syndromes grippaux exploser. Si la grippe arrive avec un léger retard, elle est bel et bien de retour. "Il y a une très nette augmentation du nombre de patients. Habituellement, à cette période de l'année, on voit quelques cas de grippe de manière isolée, [mais] depuis une semaine on a une augmentation très importante des consultations pour un syndrome grippal", commente le médecin.

Retardée par les gestes barrières

La semaine précédente, quatre régions étaient encore épargnées. Samedi 19 mars, l'épidémie a gagné l'ensemble du pays. Le virus a peu circulé en 2021, ce qui explique l'impression de pic cette année. Le retard s'explique par ailleurs par le port du masque et les gestes barrières, imposés jusqu'au mois de février. Plus de la moitié des personnes à risque, notamment les seniors, ont été vaccinés. L'épidémie devrait ralentir avec l'arrivée des beaux jours.