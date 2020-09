"On a augmenté notre production de 20%" : Sanofi prêt à répondre à une hausse des vaccinations contre la grippe

Les autorités veulent éviter de surcharger des services de santé déjà mobilisés avec le Covid. L'État a donc commandé cette année 13 millions de doses de vaccins contre la grippe saisonnière.

La campagne de vaccination contre la grippe, qui tue 10 000 personnes chaque année en France débutera le 13 octobre, mais d'ores et déjà l'Assurance-maladie est en train d'envoyer les bons de vaccinations aux Français vulnérables. Chez les fabricants, la dernière ligne droite est déjà entamée pour organiser l'expédition des colis de vaccins aux pharmaciens. "On dédie une équipe de nuit pour réaliser ces colis spécifiques grippe, explique Odile Préville, responsable du centre de distribution de l'usine Sanofi de Val-de-Reuil en Normandie, la plus grande usine de fabrication de vaccins contre la grippe au monde.

On fait à peu près 1 000 colis par nuit. C’est plusieurs dizaines de camions, à peu près 13 000 colis qui partent sur toute la France en l’espace de quelques jours.Odile Préville, responsable du centre de distribution de l'usine Sanofi de Val-de-Reuilà franceinfo

Car cette année, le laboratoire pharmaceutique a anticipé la hausse de la demande de vaccins pour ne pas rajouter une épidémie de grippe à la pandémie de Covid-19. Cette année, médecins et autorités de santé appellent les Français à se faire vacciner massivement pour éviter d'engorger les hôpitaux et aider les médecins généralistes à ne pas confondre grippe et Covid, puisque certains symptômes se ressemblent. "On a observé une demande de toute façon au niveau mondial en croissance, explique Marie-Cécile Levant, responsable médicale grippe Sanofi France. Concernant la France, nos autorités de santé ont appelé via la Haute autorité de santé notamment à augmenter les couvertures vaccinales pour les populations recommandées. Donc on a anticipé et on a augmenté notre production de 20%".

Une production 7 jours sur 7

L'usine produit habituellement 120 millions de doses par an pour le monde entier. Cette année, elle en a prévu 30 millions supplémentaires. Et il a fallu réorganiser la production destinée à la France qui a débuté en juin, explique Henri Lanfry, le directeur de l'usine : "Nous avons augmenté la cadence de production. Nous avons tourné les week-ends en plus de la semaine pour pouvoir répondre à l’augmentation de la demande."

Certains salariés qui travaillaient déjà le week-end sont passés à des horaires étendus pendant la journée, d'autres à travailler le week-end.Henri Lanfry, directeur de l'usineà franceinfo

Les pharmacies françaises clientes du labo seront bientôt toutes livrées, mais l'activité de l'usine ne s'arrêtera pas pour autant. Des milliers de doses de vaccins contre la grippe sont encore en cours de fabrication. "Il nous reste la grippe pour le Mexique. Ici remplissage de flacons et ici remplissage de seringues", détaille Henri Lanfry. Il s’agit des dernières doses pour l'hémisphère Nord. Dans quelques jours, après un nettoyage de l'usine, une nouvelle production sera lancée, un nouveau cycle avec les vaccins contre la grippe destinés à l'hémisphère Sud, pour l'hiver austral qui débutera dans un peu plus de six mois.