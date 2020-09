Natalia Pouzireff (LREM) : "C'est bien que chacun se fasse vacciner" contre la grippe

Natalia Pouzireff va se faire vacciner contre la grippe. "Si nous avions un vaccin contre le Covid-19, nous serions plus rassurés. Donc là on a la chance de disposer d'un vaccin. Je crois que c'est bien que chacun se fasse vacciner. Il ne devrait pas y avoir de problèmes de stocks pour ce vaccin. La grippe arrive de façon progressive. On peut étaler les vaccinations", assure la députée LREM.

Xavier Bertrand ne cache pas son ambition pour la présidentielle de 2022. "J'ai été assez étonné de la tournure qu'a prise son discours, très ancré sur les valeurs LR traditionnelles : sécurité et immigration. Il a quitté ce parti, mais cherche à se faire adouber", commente-t-elle.

Les législatives, partielles, "une déception"

Six législatives partielles ont eu lieu dimanche avec une abstention massive. LREM a perdu un siège dans les Yvelines et aucun candidat au second tour. "C'est une déception. Les partis LR et PS sont inscrits depuis plus longtemps dans le paysage et tirent profit de l'abstention", analyse Natalia Pouzireff.



On ne peut plus être maire et député et des députés préfèrent être maires. "Être député, c'est avoir moins de pouvoir local pour implémenter des politiques publiques. Cela fait naître un sentiment d'impuissance pour certains", explique l'élue des Yvelines.

