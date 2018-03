Les épidémies de grippe et de gastro ne sont pas terminées

Une toux sèche et bruyante, un front fiévreux. À deux semaines du printemps, les symptômes caractéristiques de la grippe résistent encore en métropole. Si le pic du virus est passé, SOS Médecins dénombre encore jusqu'à 1 200 cas par jour. La semaine dernière, 4 159 malades se sont rendus aux urgences pour un syndrome grippal. Parmi eux, plus de 600 ont dû être hospitalisés.

Alerte rouge à la gastro dans le Nord

Une longue épidémie qui dure depuis 14 semaines au lieu de 9 à 12 en moyenne. La Corse, l'Ile-de-France ou encore l'Occitanie sont par ailleurs les régions les plus touchées par la maladie. Concernant la gastroentérite, la moitié nord de la France est encore en alerte rouge. Pour l'éviter, les médecins recommandent de bien se laver les mains et de beaucoup boire pour les plus fragiles.

