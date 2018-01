La grippe accroît fortement le risque de crise cardiaque

Durant la première semaine de l'infection par le virus de la grippe, le risque d'infarctus du myocarde est très significativement augmenté, selon une étude publiée ce 24 janvier qui confirme des recherches antérieures.

Selon une étude basée sur près de 20.000 cas de grippe confirmés en laboratoire, le risque de crise cardiaque est plus fréquent chez les personnes infectées que dans le reste de la population. Dans l’échantillon étudié, le taux mesuré était six fois supérieur à la normale (+500%) [1].

Ce risque d'infarctus est particulièrement élevé chez les personnes âgées, soulignent les auteurs de l'étude parue dans le New England Journal of Medicine. Ces travaux confirment de précédentes recherches qui avaient déjà identifié un lien entre la grippe, les crises cardiaques et une mortalité accrue.

Dans le groupe étudié par les chercheurs, le risque cardiaque paraît avoir été le plus grand dans les sept premiers jours de la grippe, surtout chez les personnes infectées par un virus grippal de type B.

"Ces résultats sont importants car ils confirment l'existence d'un lien entre la grippe et l'infarctus du myocarde et renforce l'importance de la vaccination", souligne Jeff Kwong, un chercheur de l'Institut de sciences cliniques et de santé publique de l'Ontario au Canada.

D'autres agents viraux responsables d'infections respiratoires accroissent également le danger de crise cardiaque mais pas autant que le virus de la grippe, note l'étude.

la rédaction d’Allodocteurs.fr, avec AFP