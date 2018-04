L'épidémie de grippe a fait 13 000 morts, un chiffre en baisse par rapport à 2016-2017

Les personnes mortes de la grippe sont à 93% des personnes âgées de 65 ans et plus, a annoncé Santé publique France, mercredi.

Une maladie moins meurtrière cet hiver. L'épidémie hivernale de grippe s'est terminée mi-avril en France métropolitaine, avec un bilan provisoire de 13 000 morts, soit moins que les 14 400 de l'année précédente, a indiqué, mercredi 18 avril, Santé publique France.

Les personnes âgées de 65 ans et plus forment 93% des victimes. Celles-ci ont été particulièrement concentrées lors de deux pics de mortalité : la première semaine de 2018 et celle du 5 au 11 mars. Toutes causes de décès confondues, la période de l'épidémie (début décembre à mi-avril) a connu un "excès de mortalité" de 17.800 décès.

"Les régions les plus concernées par cet excès de mortalité sont la Corse et l'Occitanie (+14%), les Hauts-de-France et la Normandie (+12%)", a relevé Santé publique France. Tout au long de l'hiver, le ministère de la Santé a insisté sur la nécessité de la vaccination contre la grippe, encore trop peu fréquente.