Grippe saisonnière : le démarrage précoce de l'épidémie inquiète

Le démarrage précoce de l'épidémie de grippe inquiète les autorités sanitaires françaises, d'autant plus que la campagne de vaccination a pris du retard.

En cette fin de mois de novembre, la grippe s'installe en France. Si le nombre de cas est encore faible, ce démarrage précoce de l'épidémie inquiète les autorités sanitaires, d'autant plus que la campagne de vaccination a pris du retard. Entamée le 18 octobre pour les personnes fragiles et certains professionnels, elle est ouverte à tous depuis le 15 novembre. Un peu plus de 7,5 millions de doses avaient été distribués le mardi 22 novembre, contre 9,4 millions l'an dernier au même stade, soit une chute de 20%.



La lassitude des Français

Comment expliquer un tel retard dans la vaccination ? Il y a la lassitude des Français après trois années d'épidémie de Covid-19, mais aussi l'espoir de pouvoir bénéficier d'un "double vaccin" qui protégerait à la fois de la grippe saisonnière et du Covid-19. Alors que les hôpitaux sont saturés à cause de l'épidémie de bronchiolite et la résurgence de cas de Covid-19, le gouvernement encourage les plus fragiles à se vacciner pour éviter une triple épidémie.