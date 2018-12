Grippe : les pharmacies manquent de vaccins

L'épidémie n'a pas commencé, mais les pharmacies manquent déjà de vaccins. Dans cet officine de Corrèze, il ne reste plus que trois doses dans les réfrigérateurs. "J'ai des patients qui en avaient besoin et qui n'en auront pas. J'ai téléphoné aux grossistes et à notre fournisseur qui nous a dit qu'on avait eu tous nos vaccins et qu'on n'en aurait pas d'autres", raconte Aurélie Poulvelarie, une pharmacienne.

Pas de réapprovisionnement cet hiver

Depuis que les pharmaciens sont autorisés à vacciner dans certaines régions, les patients n'hésitent plus à se prémunir contre la grippe et la demande augmente. Cette année, nombre de personnes âgés et de malades chroniques ne pourront pas en bénéficier. Sanofi dit avoir augmenté sa production de 10%. Insuffisant pour répondre à la demande. La fabrication du vaccin contre la grippe prend sixmois. Les pharmacies ne seront pas réapprovisionnées cet hiver.

