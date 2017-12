Grippe : les jeunes particulièrement touchés

Le virus de la grippe a la spécificité de s'attaquer particulièrement aux enfants. "Plus d'une personne sur cinq hospitalisée pour grippe est un enfant de moins de cinq ans", analyse la journaliste Claire Colnet. Il n'y aurait pas un, mais trois virus différents, particulièrement virulents envers les plus jeunes. Autre problème : le vaccin. "Il ne couvre que l'un de ces virus qui touchent le plus de malades. Pour tous les autres, l'efficacité du vaccin est nulle ou proche de zéro", poursuit la journaliste.

Un virus qui attendra son pic début janvier

Si le virus est virulent, il risque aussi de durer. "Selon les Autorités sanitaires, la situation ne devrait pas s'améliorer dans les jours qui suivent, puisque cette épidémie de grippe n'atteindra son pic que début janvier", affirme Claire Colnet.

