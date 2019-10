Grippe : c’est parti pour la vaccination en pharmacie

Pour se faire vacciner contre la grippe, plus besoin de se tourner vers son médecin. Le pharmacien peut s'en charger. Une nouveauté et un gain de temps qui satisfait les patients concernés. Isabelle Manaud, pharmacienne, enchaîne les piqûres : "J'estime qu'il est de mon devoir, en tant qu'acteur de santé, d'augmenter la couverture vaccinale en France, qui est vraiment insuffisante".

9 000 morts en 2018

Après une expérimentation dans quatre régions, tous les pharmaciens de France sont désormais autorisés à vacciner, à condition d'avoir reçu une formation. Elle dure six heures, dont trois heures de pratique. Cependant, les pharmaciens ne peuvent vacciner que les femmes enceintes, les personnes de 65 ans et plus et celles atteintes de maladies chroniques.

Pour l'Assurance maladie, la vaccination par les pharmaciens permettra de désengorger les cabinets médicaux et de toucher davantage de monde, notamment dans les zones rurales. La campagne de vaccination va durer jusqu'à la fin janvier. En 2018, l'épidémie de grippe avait provoqué près de 9 000 décès.

