Grippe, bronchiolite... Est-il encore temps de se faire vacciner ?

La grippe et la bronchiolite s'installent à nouveau dans l'Hexagone. Peut-on encore se faire vacciner après le début de l'épidémie ? Les réponses de Damien Mascret.

La grippe se répand en France. Mais est-il trop tard pour se faire vacciner ? "Il est encore temps", assure le docteur Damien Mascret dans le "13 Heures" de France 2, vendredi 6 décembre. Comme l'indique le médecin, si l'épidémie de grippe est déjà déclarée en Île-de-France, le Nord, la Bretagne et l'Est sont encore en "pré-épidémie", et le Centre et le sud du pays ne sont pas concernés.

Le vaccin doit être fait au plus vite

Mais Damien Mascret recommande de ne pas attendre pour se faire vacciner, car "le vaccin ne sera efficace qu'à partir de 15 jours" après l'injection. "C'est efficace, l'an dernier on a évité 2 000 décès et des milliers d'hospitalisations", pointe-t-il.

Pour l'épidémie de bronchiolite, qui cette fois concerne toute la France, "on n'a pas encore atteint le pic", souligne Damien Mascret. Outre le vaccin destiné aux femmes enceintes, il existe une autre protection contre l'infection.

Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.