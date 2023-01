DIRECT VIDEO - Notre système de santé va-t-il craquer ? Le débat Talk de franceinfo

Triple épidémie, grève des médecins libéraux ou encore urgences saturées, le système de santé français a connu une fin d'année 2022 sous haute tension. Pourquoi notre système de santé semble au bord de l'effondrement ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

A son arrivée au ministère de la Santé au début du mois de juillet 2022, François Braun évoquait un système de santé "à bout de souffle". La tension sur le système médical que la France connaît depuis la fin de l'année 2022 ne fait qu'illustrer les propos du ministre de la Santé. Confrontés à la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, les professionnels de santé demandent au gouvernement une véritable refondation du système de santé français.

Le Dr Abigael Debit, médecin urgentiste ainsi que Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, professeur à l'école de commerce ESCP Europe sont dans Le Talk pour en discuter.

Une semaine "de tous les dangers "

Manque de soignants à l'hôpital engendrant des services d'urgence en tension, grève des médecins libéraux qui réclament une hausse du tarif de consultation : la triple épidémie hivernale s'est abattue sur un système de santé déjà très en difficulté. Cette tension extrême dans les hôpitaux a des conséquences graves. Le syndicat Samu-Urgences de France a recensé, depuis le 1er décembre, 30 "morts inattendues" de personnes en attente de prise en charge hospitalière.



Même si les fêtes sont passées et que le nombre de cas de Covid-19 et de bronchiolite semble en baisse, le ministre de la Santé, lors d'une visite au centre hospitalier Annecy Genevois a rappelé que les cas de grippe sont toujours très élevé et que la première semaine de 2023 pourrait être celle "de tous les dangers".

Rejoignez-nous dès 18 heures du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk de Manon Mella. Une heure d'échange, d'éclairage, de débat autour de sujets d'actualité et de société.