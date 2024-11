Le niveau de risque lié à la grippe aviaire relevé de "modéré" à "élevé"

Les volailles doivent donc être "mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés" dans les élevages de plus de 50 oiseaux. Les volailles et oiseaux sont "claustrés ou protégés par des filets" dans les plus petits.

C'est le plus haut échelon, qui entraine notamment le confinement de volailles. Le niveau de risque lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain français va être relevé de "modéré" à "élevé", selon un arrêté paru vendredi 8 novembre au Journal officiel. La décision a été prise "considérant la dynamique forte et persistante de l'infection dans les couloirs de migration et la diffusion du virus par ces oiseaux migrateurs, de passage sur le territoire français métropolitain". Le bulletin identifie en effet "une forte dynamique d'infection présente depuis la fin du mois de septembre et en progression chez les oiseaux sauvages". En France, au total, "six foyers de volailles, deux foyers d'oiseaux captifs et dix cas sauvages" ont été identifiés depuis le début de la saison.

Ce niveau de risque "vise à renforcer les mesures de surveillance et de prévention", détaille le texte qui entre en vigueur "le lendemain de sa publication", soit samedi. En cas de risque "élevé", les volailles sont notamment "mises à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés" dans les élevages de plus de 50 oiseaux. Les volailles et oiseaux sont "claustrés ou protégés par des filets" dans les plus petits.