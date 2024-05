Grippe aviaire : un troisième cas humain détecté aux Etats-Unis, lié à une épidémie chez les vaches

Une troisième personne a été infectée par la grippe aviaire aux Etats-Unis en lien avec une épidémie de ce virus chez les vaches, ont annoncé jeudi 30 mai les autorités sanitaires américaines, en soulignant que le risque pour la population américaine restait toutefois "faible".

Comme pour les deux premiers cas, cette personne travaille dans une ferme et a été exposée à des vaches infectées, ont déclaré les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Mais alors que les deux premiers patients avaient seulement présenté des symptômes bénins aux yeux, cette troisième personne a elle en plus rapporté des symptômes "plus typiques" d'une maladie respiratoire, dont de la toux (sans fièvre), ont-ils détaillé.

Cette personne a été soignée avec un médicament antiviral (oséltamivir) et s'est isolée chez elle. "Ses symptômes sont en voie d'amélioration", ont ajouté les CDC, précisant que ses proches ne présentaient pas de symptômes. Compte tenu de la propagation du virus dans de nombreux troupeaux de vaches dans au moins neuf Etats américains, la découverte de ce nouveau cas n'est "pas surprenante", tout comme le serait celle de cas supplémentaires à l'avenir, selon les CDC.