Grippe aviaire : l'OMS craint que le virus ne s'adapte "plus facilement" à l'espèce humaine

"Le nombre croissant de cas de grippe aviaire H5N1 détectés chez les mammifères fait craindre que le virus ne s'adapte pour infecter plus facilement les humains", s'inquiète l'OMS.

L'Organisation mondiale de la santé a exprimé, mercredi 12 juillet, sa crainte que la multiplication des cas de grippe aviaire chez les mammifères n'aide le virus à se propager "plus facilement" à l'espèce humaine. "Les virus de la grippe aviaire se propagent normalement parmi les oiseaux, mais le nombre croissant de cas de grippe aviaire H5N1 détectés chez les mammifères - qui sont biologiquement plus proches des humains que les oiseaux - fait craindre que le virus ne s'adapte pour infecter plus facilement les humains", a déclaré l'OMS dans un communiqué.

"Il y a eu un récent changement de paradigme dans l'écologie et l'épidémiologie de la grippe aviaire, ce qui a renforcé les inquiétudes au niveau mondial", décrypte le Dr Gregorio Torres, chef du service scientifique de l'OMSA, dans le communiqué. Dans cette mise en garde - également signée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé animale -, les organisations appellent les pays à collaborer "afin de sauver le plus grand nombre d'animaux possible et de protéger les populations".