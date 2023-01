Grippe aviaire : de retour dans les Landes, le virus maitrisé grâce à un plan de prévention ?

La grippe aviaire est de retour dans les Landes. Le virus a été détecté dans un élevage de canards de la commune de Cagnotte. Un périmètre de surveillance a été mis en place dans 27 communes, des milliers de canards ont déjà été abattus.

À Cagnotte, dans les Landes, 5 300 canards viennent d'être éliminés, soit l'ensemble de l'élevage dans lequel le virus de la grippe aviaire a été détecté. Marie-Hélène Cazaubon, présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, se montre rassurante. Un plan de prévention a réduit drastiquement la population de canard des Landes entre le 15 décembre et le 15 janvier, époque où le virus circule le plus. "Aujourd'hui, il y a très peu de présence d'animaux, ce qui nous fait, je l'espère, présager qu'il n'y aura pas forcément de diffusion", confie-t-elle.

Pas d'autre cas

Les Landes n'ont pas connu d'autre cas durant l'hiver. Jean-Pierre Dubroca, éleveur de canard à Buanes (Landes), vient tout juste de réintroduire des canetons dans ses battements. "On était foyer tous les ans, à la même période. J'ai vidé début décembre, et j'ai le choix de ne rentrer, comme les autres, qu'à partir du 16 janvier. Mais bien sûr qu'on est tous plus ou moins inquiets". Des abattages préventifs sont prévus dans la zone autour de Cagnotte.