Royaume-Uni : une chaîne de supermarchés instaure une heure de "shopping silencieux" pour les personnes autistes

Lumière baissée, musique coupée, plus de "bip" en caisse... Tous les samedis, entre 9 et 10 heures, les magasins Morrisons se transforment en un lieu de confort et de tranquillité.

Le bruit, le monde, la lumière... Pour les personnes atteintes d'autisme, faire les courses peut devenir une véritable épreuve. Pour rendre leurs conditions de shopping meilleures, le groupe britannique Morrisons a choisi d'instaurer "une heure silencieuse" par semaine dans l'ensemble de ses supermarchés, rapporte Slate. Ainsi, tous les samedis, entre 9 heures et 10 heures, les magasins de l'enseigne baissent les lumières, coupent la musique et suppriment le "bip" en caisse. "En écoutant les consommateurs, nous avons déterminé qu'un sur cinq avait un ami ou un proche autiste, et beaucoup aimaient l'idée d'être capable de faire les courses de manière plus agréable", peut-on lire sur le site de Morrisons, qui a travaillé en collaboration avec la National Autistic Society (Société nationale de l'autisme) pour mettre en place ce dispositif.

Dans les colonnes du New York Times (lien en anglais), jeudi 19 juillet, le responsable de la NAS expliquait que "près de 700 000 personnes souffrent d'un trouble du spectre autistique au Royaume-Uni". Elles sont 650 000 en France.

Elles voient, entendent et sentent le monde de manière différente des autres, souvent d'une manière plus intense, ce qui peut rendre le shopping très difficile.Tom Purser, de la National Autistic Societyau "New York Times"

En France aussi

En Australie et au Royaume-Uni, les chaînes de supermarché Coles et Tesco ont mis au point ce même dispositif adapté dès 2017. En France, il est loin d'être généralisé. La chaîne de magasins de jouets Toys'R'Us avait tenté l'expérience au printemps, l'an dernier. Et quelques mois après, en novembre 2017, le magasin King Jouet d'Echirolles (Isère) avait à son tour ouvert ses portes spécialement pour huit enfants atteints de troubles autistiques. Une initiative qui faisait suite à un appel lancé par une maman dans les colonnes du Dauphiné libéré.