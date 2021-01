Gauthier, 10 ans, collecte les piles pour financer la recherche sur les maladies génétiques

Gauthier est atteint d'une maladie génétique rare, la mutation d'un gène qui toucherait seulement sept enfants en France. En octobre dernier, le jeune garçon originaire de Courrières dans le Pas-de-Calais, a décidé d'aider les autres enfants qui, comme lui, se battent en solitaire contre une maladie génétique. Ce fan de Marvel s'est alors lancé dans la réalisation d'une vidéo de deux minutes pour expliquer son action et sa maladie, avec beaucoup d'humour. Un ton décalé qui a séduit de nombreux internautes. La vidéo est vite devenue virale. Depuis les dons affluent : "On est fiers de pouvoir participer, aider et aussi de sensibiliser nos enfants à l'importance de la solidarité", confie une habitante, les bras chargés de vieilles piles.

Un incroyable engouement

Centres hospitaliers, écoles et lycées se sont joints à cet élan de solidarité en récoltant eux aussi des piles à recycler. Plusieurs tonnes ont déjà été collectées. Chacune tonne rapporte 250 euros au Téléthon. Depuis le lancement de l'opération "Une pile = un don pour Gauthier", plus de 13 fûts ont été remplis de piles. Gauthier espère arriver à dépasser les 20 tonnes d'ici la fin de l'opération, prévue en février.