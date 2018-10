Enfants nés sans main : des malformations inexpliquées

Charlotte, 6 ans, est née sans main gauche, mais vit sa vie d'enfant, entre vélo et natation. Sa maladie n'est pas d'origine génétique, très rare, elle ne touche que 150 naissances par an. Sa mère, médecin, s'interroge sur l'origine du handicap de sa fille, car dans ce village, trois autres enfants sont victimes de la même pathologie. "Des réponses pour ma fille j'en aurai probablement pas, si on identifie les facteurs favorisant, le savoir pour les grossesses futures et agir".

Des cas regroupés dans des périmètres restreints

Quatre cas sont signalés à Guidel (Morbihan), trois autres à Mouzeil (Loire-Atlantique) et sept autour de Druillat (Ain). Tant de cas regroupés dans des périmètres si resserrés ont alerté Emmanuelle Amar, spécialiste du registre des malformations en Rhône-Alpes. Facteur commun : l'environnement rural, les produits phytosanitaires, comme les pesticides, sont soupçonnés, mais les autorités sanitaires démentent. Pour le moment, le mystère reste entier et aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer l'origine de ces malformations.

