Effic’Asthme : une application pour apprendre à gérer l’asthme des enfants

Une nouvelle application développée par l'hôpital Necker vise à éduquer les parents pour une meilleure prendre en charge de l’asthme de leur enfant.

L’asthme touche un enfant sur dix en France et 80% des parents présentent des difficultés à gérer les crises d’asthme à domicile. Suite à ce constat, l’hôpital Necker-Enfants malades – AP-HP a développé, en collaboration avec le laboratoire iLumens de l’université Paris Descartes, une nouvelle application : Effic’Asthme. Son but ? Aider les parents des jeunes patients à comprendre cette maladie respiratoire, à reconnaître plus facilement les symptômes et à mieux la prendre en charge.

Des crises d’asthme simulées sur l’application

Concrètement, l’application propose aux parents une véritable éducation thérapeutique sur leur smartphone ou leur tablette. Après avoir renseigné l’âge, le poids et les médicaments pris par leur enfant, les parents sont confrontés à différentes situations virtuelles tout à fait comparables à leur quotidien. Des scénarios de crise d’asthme modérée ou de crise d’asthme sévère se présentent ainsi et le parent doit intervenir en choisissant la conduite à tenir et en simulant par exemple l’administration d’un médicament d’urgence. A la fin de chaque simulation, l’application propose un "débriefing" au cours duquel elle expose aux parents les points qu’ils ont validé et ceux à améliorer.

En parallèle, l’application dispose d’un carnet de crises qui permet aux parents "de suivre l’évolution de la pathologie chez leur enfant et d’anticiper au mieux les réactions à avoir en cas de crises régulières", détaille un communiqué des créateurs de l’application.

Eduquer pour réduire le nombre d’hospitalisations

Avec cette application, l’hôpital Necker-Enfants malades et l’université Paris Descartes espèrent faire entrer l’éducation thérapeutique, aujourd’hui trop peu connue, dans les foyers d’enfants asthmatiques : "L’éducation thérapeutique dans les structures d'éducation thérapeutique classiques permet de réduire les recours aux soins mais ne touche actuellement que 2 patients sur 1000" déplore ainsi le communiqué.

A terme, une meilleure réactivité des parents face aux symptômes de leur enfant devrait permettre de réduire le nombre d’hospitalisations puisqu’ "un traitement précoce de la crise d’asthme, dès les premiers symptômes, permet la plupart du temps d'empêcher l'évolution vers une crise d'asthme sévère" rappellent les créateurs de l'application.

L’application Effic’Asthme est disponible gratuitement via Google Play et App Store, pour les parents d’enfants asthmatiques de moins de cinq ans.