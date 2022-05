Ebola, chikungunya, Zika, variole du singe... Autant de maladies virales, jusqu'alors inconnues, qui se répandent dans le monde depuis une cinquantaine d'années et posent question. La plus représentative, le Covid-19, responsable d'une pandémie hors norme, a cristallisé toutes les peurs et braqué tous les projecteurs sur ces affections dont 70%, transmises aux hommes par les animaux, sont appelées zoonoses. Pour un nombre croissant de scientifiques, ces maladies sont les conséquences de l'effondrement de la biodiversité causé par les activités humaines.

Le documentaire La Fabrique des pandémies, réalisé par Marie-Monique Robin, qui fait suite à son livre éponyme paru en février 2021, passe en revue les différents travaux menés à plusieurs endroits de la planète par 14 chercheurs, interrogés par Juliette Binoche. Parmi eux, Rodolphe Gozlan, chercheur à l'Institut de recherche sur le Développement à Montpellier (Hérault), et Mathieu Nacher, épidémiologiste. Selon les conclusions de leurs travaux, menés conjointement, la déforestation, l'extension des monocultures mais aussi le dérèglement climatique favoriseraient la naissance et la multiplicité de ces maladies infectieuses.

"On a identifié les facteurs d'émergence"

"La science, les publications ont montré, quand même, que les épidémies étaient de plus en plus fréquentes. Qu'elles se rapprochaient, qu'elles étaient de plus en plus pandémiques, confie Rodolphe Gozlan. On a identifié les facteurs d'émergence. Dès que l'on a des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence", poursuit le chercheur. Après avoir étudié les différentes régions du monde, les deux scientifiques font la démonstration que prévoir l'apparition des virus est désormais possible.

"On a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies, détaille Mathieu Nacher. On voit en regardant à travers le monde, quand on empile ça, ça, ça et ça, c'est les conditions de l'émergence." Avant même l'apparition du Covid-19 en Chine, les deux chercheurs avaient ainsi identifié ce pays comme une zone à risque.

"Il y avait deux régions qui sortaient du lot, qui étaient l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda." Mathieu Nacher, épidémiologiste dans le documentaire "La Fabrique des pandémies"

Anticiper ces épidémies n'empêchera pas leur émergence, selon les deux chercheurs. Pour autant, ne pas s'attaquer aux causes – en préservant la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes – aurait un coût humain, financier et écologique colossal.