Ebola : l'OMS déclare l'urgence internationale

Dans une forêt de République démocratique du Congo, une association humanitaire a décidé de faire de la prévention contre Ebola. Elle rencontre les habitants du village pour les sensibiliser. "C'est par la sensibilisation que nous allons vaincre. Il faut les informer. Au départ, ce n'était pas comme maintenant, les gens se cachaient dans la forêt, maintenant ils viennent vers nous", explique un bénévole. Prise de température et lavage de mains, autant de mesures simples à appliquer. Tout le monde semble concerné par le problème désormais.

Campagne de vaccination

Détecté il y a un an en République démocratique du Congo, le principal foyer du virus Ebola se trouve à Butembo. Mais un premier mort dans la grande ville du Nord, Goma, fait craindre le pire et le risque de propagation au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud. L'OMS a déclenché "l'état d'urgence sanitaire" et demande l'accélération de la campagne de vaccination.

