Ebola : l'OMS convoque une réunion d'urgence après des cas en Ouganda

Il s'agit de la troisième réunion du comité d'urgence de l'OMS depuis le début de l'épidémie en août dernier.

L'inquiétude grandit. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mercredi 12 juin, la tenue d'une réunion de son comité d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) qui s'est étendue à l'Ouganda voisine. Il s'agit de la troisième réunion du comité d'urgence de l'OMS depuis le début de l'épidémie en août dernier.

"Le comité se réunira le 14 juin pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale", comme il l'avait fait en 2014 pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et en 2016 pour l'épidémie de virus Zika en Amérique latine, a indiqué l'OMS dans un message envoyé aux médias.

La 2e plus grave épidémie de l'histoire

Cette dixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. Mais des cas ont désormais été enregistrés en Ouganda, où elle a tué un garçon de cinq ans. Deux membres de la famille du garçonnet, qui avaient été placés en quarantaine avec des symptômes correspondant au virus, sont également atteints de cette maladie, a indiqué l'OMS citant la ministre ougandaise de la Santé.

En RDC, l'épidémie actuelle est la dixième depuis 1976 et la deuxième la plus grave dans l'histoire de la maladie, avec plus de 2 000 cas enregistrés dont les deux tiers sont morts, après les quelque 11 000 morts en Afrique de l'Ouest (Liberia, Guinée, Sierra Leone) en 2014.