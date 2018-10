Don du sang : sept départements sous surveillance à cause du virus du Nil

Culex est un moustique très répandu dans le sud de la France. En prélevant le sang des oiseaux migrateurs, il peut transmettre à l'homme le virus du Nil occidental. La transfusion sanguine est la seule transmission possible entre hommes. Alors dans les établissements de don du sang du sud de la France, on dépiste tous les donneurs. Dans 80% des cas, l'infection passe inaperçue, sinon, elle ressemble à une forte grippe et exceptionnellement elle peut occasionner des problèmes neurologiques graves.

Sept départements concernés

Alors, le dépistage est systématique dans tous les départements où sévit le moustique : les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, toute la Corse et les Pyrénées-Orientales. Dans les autres départements, les personnes ayant séjourné dans les 28 derniers jours dans un de ces départements ne pourront pas donner leur sang. Dans la région PACA, 23 personnes ont développé la maladie.

