Don du sang : les Français donnent peu

La collecte du don du sang est insuffisante. "C'est encore pire pendant les vacances d'été", indique la journaliste Sophie Lanson, sur le plateau du 13 Heures de France 2. L'Établissement français du sang tire la sonnette d'alarme, car "seules 85 000 poches de sangs sont disponibles. C'est l'équivalent de huit jours de stock. Il en faudrait 30 000 de plus selon les professionnels", détaille la journaliste. Un besoin d'autant plus urgent que "les produits sanguins ont une vie courte. Sept jours seulement pour les plaquettes. Les globules rouges eux ne se conservent qu'un mois et demi". Ces poches de sangs sont indispensables pour le million de patients soigné chaque année grâce à ces dons.

Peu de donneurs

"Il n' y a que 1,6 million de personnes qui donnent leur sang. 300 000 sont nouveaux donneurs, mais ce n'est pas assez pour couvrir les besoins", précise Sophie Lanson. C'est notamment pour cela que sur les 120 sites fixes qui existent, des caravanes s'installent le long des plages "pour inciter les vacanciers à faire cette bonne action".

