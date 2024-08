Dix cas de dengue détectés dans le Vaucluse, un cas importé et neuf cas autochtones

Dix cas de dengue ont été détectés chez des personnes résidant à Sainte-Cécile-les-Vignes, dans le Vaucluse, indique jeudi 22 août l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un communiqué. "La déclaration d'un premier cas de dengue par un professionnel de santé le 14 août a permis à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur d'identifier dans un même quartier de cette commune le cas de dengue importé et plusieurs [neuf] cas autochtones".

L'ARS précise que pour éviter la propagation de la maladie, "une démoustication a été réalisée dans la commune [...] sur la voie publique et dans les jardins privés".

Mercredi, un cas autochtone de dengue avait été détecté à Montélimar, dans la Drôme, et officialisé par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agissait du septième cas autochtone en France hexagonale cette année. Avec les neuf nouveaux cas, le chiffre grimpe donc désormais à 16 cas autochtones.

Plus de 1 000 cas importés depuis le début le 1er mai

Le premier cas autochtone de l'année en France hexagonale avait été officialisé lundi 8 juillet dans l'Hérault. Concernant les cas importés de dengue, Santé publique France en a recensé 1 031 du 1er mai au 13 août 2024.

Pour rappel, on parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire métropolitain et n'a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l'apparition des symptômes. La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques aux humains, le plus souvent bénigne, qui peut évoluer, dans environ 1% des cas, vers une forme plus grave provoquant notamment des saignements. Les décès sont très rares.